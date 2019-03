Presentan una demanda de paternidad contra Bigote Arrocet en los Juzgados de Plaza Castilla

Hace unos meses Alexis Ledgard, el hijo "bastardo" (como él mismo se hace llamar) de Bigote Arrocet acudía a 'Sálvame' para reclamar la atención del humorista chileno y, de paso , su dinero.

Desde el plató de Telecinco reconoció que decidió romper su silencio al conocerse la relación de su progenitor con María Teresa Campos. También afirmó, según recoge ABC, que pese a que padre e hijo habían mantenido el contacto a través de mensajes durante algún tiempo, nunca se ha sentido a gusto en el entorno familiar del humorista, y "mucho menos entre las Campos", sentenció.

Alexis, que nació fruto de la relación de su padre con Annette Ledgard, hija del recordado primer presentador del 'Un, dos tres', Kiko Ledgard, ha vuelto a la carga y esta mañana ha presentado una demanda de paternidad para exigir el reconocimiento oficial por parte de su padre.

Según ha podido saber el medio citado anteriromente, la demanda se ha presentado en los Juzgados de Primera Instancia de Plaza Catilla.

La semana pasada tras ponerse en contacto con Alexis el portal Jaleos, confesó que se encontraba en uno de los peores momentos de su vida. "Estoy pasándolo muy mal. Unos okupas al uso han entrado en el piso de mi novia cuando estábamos de vacaciones. Se trata de una familia con hijos y todo. Saben hacerlo muy bien", además contó se ha gastado todo su dinero en abogados. También cargó duramente contra Edmundo Arrocet, a quien acusa de su mal estado de salud:

"Es muy duro que un padre no quiera saber nada de su hijo y la psoriasis es por su culpa. Es un hombre que va de sensible cuando no lo es; lo que pasa es que es de lágrima fácil, que no es lo mismo".