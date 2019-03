Candela tiene 'miedo' a su ex Antonio Tejado y hace una desesperada petición a la organización de 'GH DÚO'

Su paso por 'GH DÚO' parece que le ha dejado muy claro a Candela Acevedo lo que siente por Antonio Tejado y para empezar no quiere saber absolutamente nada más de él.

Lo único que les une de momento es su participación en el reality de convivencia de Telecinco, pero más allá de eso la exconcursante no quiere tener ningún tipo de relación con el que fuera su novio.

Tanto es así que, se´gun recoge Exclusiva Digital, Candela ha dejado muy claro que cuando Antonio Tejado salga de la casa de Guadalix no quiere verle fuera del plató. De hecho, la exconcursante lo ha dejado patente haciendo una petición muy concreta a Zeppelin TV, la productora del programa.

"He pedido que no pongan a Antonio en el mismo hotel en el que esté yo cuando salga de la casa porque es capaz de esperarme detrás de alguna puerta para hablar conmigo y yo ya no quiero hablar nada con él"

contaba Candela en 'El programa de Ana Rosa', a la vez que afirmaba que ya no siente nada por el sobrino de María del Monte.

Aunque ella no está enamorada de Antonio ni siente nada por él, piensa que Antonio sigue sintiendo atracción por ella. "Lo miro y no siento ninguna atracción, yo creo que él por mí sí. Le sigo gustando, lo he visto dentro de la casa", ha dicho refiriéndose a la actitud que mostró Tejado hacia ella cuando volvió a Guadalix de la SIerra como candidata a la repesca.