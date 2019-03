Sofía Suescun se rompe de dolor al recordar el momento más trágico de su vida

La octava gala de 'GH DÚO: Límite 48 horas' ha estado marcada por fuertes emociones por un lado y discusiones por otre. Desde la inesperada y durísima confesión de Sofía Suescun en 'la curva de su vida' sobre un grave suceso que vivió en su infancia a su relación de amor-odio con Albalá, pasando por la complicada e irreconciliable relación de Mª Jesús y Tejado, que una vez más han protagonizado un agrío enfrentamiento.

Según recoge la web de T5, Sofía se enfrentó a ‘la curva de su vida' y fue más sincera que nunca. Con voz entrecortada y entre lágrimas, la concursante relató el momento más trágico de su vida, que vivió con solo 6 años: "La imagen más dura que tengo en el cerebro es a mi madre y mi padre discutiendo muchísimo. Tuve que ver a mi madre como iba arrastrada por el suelo y él a mí me tiró de casa para que no viera nada". Llorando y muy afectada, continuó: "Si él me está viendo que se joda, porque no siento nada por ese hombre. [...] Mi madre estuvo a punto de morir ese día, yo tuve que ver como mi madre casi pierde la vida".

Este duro episodio, aseguró la concursante que es el motivo de la fuerte unión que tiene con su madre. Sofía continuó con la ‘curva de su vida' y explicó que su infancia fue dura "porque me obligaron a tener que ver a mi padre", pero cuando ya no tuvo que hacerlo su vida cambió. Después llegó ‘GH' y ‘Supervivientes', realities que hicieron que su fama subiera como la espuma: "He tenido unos meses atrás que me sentía muy saturada a nivel emocional, muy inestable, pero en ningún momento me he planteado dejar el medio".

Maite, tras ver ‘la curva de la vida' de su hija Sofía donde desvelaba detalles de su infancia estremecedores, se emocionaba recordando aquellos acontecimientos. "Yo tenía que correr debajo de su cama porque el otro (padre de Sofía) me zumbaba y me sacaba de los pelos a las 3 de la mañana... y paliza para aquí y paliza para el otro lado. Se puede salir y hay que salir de una situación así. Hay que cortar con esas situaciones y renovar la vida por mucho que te anule un hombre", aseguró Maite en plató.