Matamoros muestra su rechazo a sus compañeros de 'Sálvame' por ser "oportunistas y cobardes"

El brutal enfrentamiento que mantuvieron Kiko Matamoros y Makoke en 'Sábado Deluxe' aún colea por el pla´to de 'Salvame' . El encontronazo fue como un choque de trenes y cinco días después Matamoros ha pedido perdón por los descalificativos que utilizó hacía su ex mujer y por lo que haya afectado a quienes le quieren, pero dejando caer que él no injurió a nadie y ha respondido a sus compañeros de programa quienes, en su opinión, han tenido una posición "cobarde" y "oportunista".

Kiko sólo ha salvado de estos calificativos a Terelu Campos, que reprochó tanto a Makoke como a Matamoros que se excedieran en sus palabras sobrepasando todos los límites de educación y urbanidad y que ese enfrentamiento podía afectar a Anita, la hija que tienen en común. Para el colaborador, el resto de posicionamientos en su contra son "cobardes" y "oportunistas" en general.

Además, según recoge Exclusiva Digital, en el caso de Belén Esteban, Matamoros ha pedido a la de San Blas que no le dé consejos: "Si tengo más o menos frentes es un problema mío, tú también te metes en muchos charcos". Es más, el colaborador ha hecho toda una declaración de intenciones: "No voy a dejar de entrar en ninguna guerra porque tenga muchas abiertas, soy una potencia mundial, tengo armas para atender a todos y a todo", concluía con su habitual prepotencia el colaborador.

Eso sí, aunque según él no injurió a nadie ni removió ningún tema escabroso, Matamoros ha pedido perdón por los descalificativos, que estaban "de sobra", y se ha disculpado con el público porque lo sucedido "rozó lo bochornoso", pero como la humildad no es por lo que destaque Matamoros a continuación ha añadido: "No vengo a ponerme de rodillas delante de nadie porque creo que no tengo que hacerlo".