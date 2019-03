El 'victimismo' de María Jesús Ruiz vence a la 'franqueza' de Ylenia Padilla

Ylenia Padilla era la concursante expulsada de ‘GH DÚO' en la gala de este jueves. La audiencia se solidarizaba con el 'victimismo' de María Jesús Ruiz y eliminaba a la de Benidorm para que la exmiss España continúe en la casa de Guadalix de la Sierra alguna semana más



Ylenia de molestó mucho al conocer la decisión del público y comentaba con mucho sarcasmo: "Pobrecita, qué tortura vas a tener que vivir, qué calvario". La de Benidorm, que estaba deseando marcharse de la sala de expulsión, ni se despidió de su rival, quien ya estando sola empezaba a 'largar': "En el fondo me da pena". Además María Jesús cree que el tonteo entre Ylenia y Antonio fue una "operación salvación" que no ha funcionado.

Unos minutos antes de conocer quién sería la expulsada, las dos veían, desde la sala de expulsiones , un vídeo en el que se recogían sus momentos más tensos en la casa, incluidos los comentarios en el confesionario.



Tras ver las imágenes, según recoge Exclusiva Digital, las dos concursantes volvían a enfrentarse. "Esta mujer es una contradicción en sí misma", decía Ylenia sorprendida de lo que acababa de ver y mientras elevaba el tono de la discusión. "Eres una cínica y una falsa", afirmaba la de Benidorm.



Pero lo más fuerte fue cómo reaccionó la casa al ver que María Jesús volvía y la expulsada era Ylenia. Todos, excepto Juan Miguel , no daban crédito a lo que veían.



El ex de Karina junto a Irene, Kiko y Alejandro, recibían a su compañera salvada con un abrazo. Carolina Sobe, sin levantarse del sofá, no pudo contener las lágrimas porque se había ido su mayor apoyo y amiga dentro de la casa.