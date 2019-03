El numerito escénico de Paz Padilla en 'Sálvame' el Dia de la Mujer

Paz Padilla presentaba este 8 de marzo, Día dela Mujer, 'Sálvame' cunado tras unas horas de programa, y en un acto claramente planificado con antelación, anunciaba que dejaba el programa en manos de Kiko Hernández para unirse a la manifestación convocada en Madrid con motivo del día internacional de la mujer. "La igualdad es un derecho", aseguraba la presentadora antes de marcharse del plató acompañada de su compañera Chelo García-Cortés.

Paz Padilla se marchaba de 'Sálvame' a las seis de la tarde para acudir a la manifestación. "La igualdad es un derecho", pronunciaba Paz antes de marcharse afirmando "Y las mujeres han llenado hoy los centros de las ciudades y los pueblos".

continuaba su discuro feminista la presentadora. "Yo quiero sumarme. Me uno a la huelga parcial y les dejo con Kiko Hernández al frente del programa". Paz aprovechaba el momento para contar una anécdota que le había pasado con su madre esa misma mañana: "Mi madre tiene 91 años. Ha criado a siete hijos, ha trabajado muchísimo", explicaba la gaditana.

"Le dije 'mamá, tú qué le dirías a las mujeres si pudieras decirles algo. Y responde 'que hablen, que a mí me callaban'. Me voy a la manifestación para dar que hablar y que se me escuche".