Eva González se la 'lía parda' a Cristina Pardo y arde Twitter

Eva González acudía esta tarde al plató de ‘Liarla Pardo' para ser entrevistada por Cristina Pardo.

Una entrevista que no ha estado exenta de polémica, al menos en las redes sociales, por algunos comentarios que ha hecho la presentadora de ‘La Voz'

La periodista de flequillo rebelde le preguntó a la exmiss España si veía machista el título de belleza que la abrió la puerta a la fama, algo que la sevillana negó manifestando además su queja por la eliminación o restricción de este tipo de certámenes, al igual que ser azafata de Fórmula 1, algo que coartaría su libertad.

"Yo opté, elegí estar ahí, igual que si hubiese elegido ser azafata de Fórmula 1, ¿por qué no puedo ser azafata de Fórmula 1? Hay que tener cuidado con eso, tú no me puedes coartar a mí mi libertad si quiero ser prostituta, azafata de Fórmula 1 o modelo, ¿puedo elegirlo yo?"