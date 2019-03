Candela Acevedo se pone 'tetas nuevas' con parte de lo ganado en 'GH DÚO'

Candela Acevedo, ex novia de Antonio Tejado, ha decidido invertir parte de lo ganado por su participación en ‘GH DÚO' en mejorar su imagen física haciéndose unos pequeños retoques.

Así lo ha contado ella misma a las puertas de una conocida clínica madrileña donde le van a practicar un ligero incremento de pecho.

Sobre el comentario fuera de lugar que hizo Maria Jose, la madre de Antonio Tejado, al respecto de que su hijo se hubiera bajado el caché para que Candela cobrara más, explica:

"Es mentira. A mí nunca se me habló de dinero. Solo me conformé con lo que Antonio me dijo"