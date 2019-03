Bestial pelea entre Nagore Robles e Ylenia, en la que salió a relucir su gran inquina

Ylenia Padilla hacía un comentario sobre Sofía Suescun en el 'Debate GH DÚO' y hacía que saliera a la luz la enemistad que se profesan la de Benidorm y Nagore Robles.



La vieja amistad que tenía las dos mujeres, con el transcurso del tiempo parece que se ha transformado en enemistad, lo que anoche se hizo muy patente



"Nosotras antes también éramos amigas y tú me has dado ‘zascas', no pasa nadi", decía Ylenia con su característica entonación de te atizo fuerte pero lo suavizo con la palabras terminadas en ‘ies'.



"Ya vemos la clase de amigas que sois", le respondía Nagore, "claro, pues como tú", "no, como yo no. Yo nunca he quedado con vosotras para tomarme un café", "ni, yo", "hemos dicho que, dentro de la casa, hemos tenido un feeling especial. En la casa todo se magnifica y te crees que tienes una amistad".



El programa transcurría por sus habituales cauces y el enfrentamiento volvía a surgir nuevamente: "Vosotros aquí podéis darme ‘zascas' sutiles, con vuestra gracia y yo los contesto con la mía...", "¡yo no te he dicho nada!", "¿te das cuenta Nagore que, a lo mejor a mucha gente no le gusta tu manera de contestar ni tu gracia? Tú tendrás que aceptarlo", "yo lo acepto cuando yo he sido concursante", "hace mucho ya...", "cuando he sido colaboradora y tú también lo has sido y deberías saberlo también sabes lo que es el trabajo. Yo estaba simplemente preguntando, si tú te ofendes es tu problema. Estamos haciendo nuestro trabajo y creo que con bastante más educación de la que tú has tenido ahí dentro ¡es que alucino!".



Ylenia insistía en su derecho de replicar los ‘zascas' pero Nagore no recordaba que le hubiese dado un solo corte. A Ylenia, lo que le fastidió realmente fue que las palabras de la colaboradora dieran a entender que no era buena amiga. "Maravilloso debate", ha dicho con ironía la novia de la presentadora, "cuando no te siguen el rollo o no se callan, te jode".