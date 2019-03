La 'desfachatez' de Kiko Matamoros al dirigirse despectivamente a sus compañeros de 'Sálvame'

Kiko Matamoros dice que está harto, no sabemos ya si por enésima vez, de las polémicas sobre su separación, con su novia y ahora de las declaraciones de su hijo Diego (declaraciones que lleva realizando Diego desde hace años) .



Pero al 'digno' colaborador además le molesta la actitud de sus compañeros de 'Sálvame' y, por ello, ha tomado una decisión: "No me voy a desgastar con nada ni con nadie (...) A partir de ahora, lo que sea cobrando". (como si no cobrase cada vez que abre la boca -tal y como muy bien le dijo Gema López-)



Según recoge la web de T5, y publica Exclusiva Digital, el sexagenario colaborador se declara muy molesto, tanto con su hijo como con los colaboradores que participaron de la entrevista:

"No ha habido nada agradable y estoy harto y saturado del trato que recibo, de cómo se cuentan las cosas y de cómo se sostiene todo en base a una mentira o a promover el escándalo. Estoy hasta las narices".

El colaborador no quiere abordar ninguna polémica ni desmentir nada y ha hecho toda una declaración de intenciones:

"No me voy a desgastar más ni con nada ni con nadie (...) No tengo la culpa de trabajar con gente poco preparada para gestionar un momento de crisis, que luego se victimice y recibir las descalificaciones de la presentadora".

Por todo ello, ha tomado una decisión con respecto a su papel en ‘Sálvame': "A partir de ahora, lo que sea cobrando, no voy a regalar nada más". Y, como era de esperar, sus palabras han tenido réplica en el plató porque es intolerable con la desfachatez que las dice.