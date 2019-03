La madre de Alba Carrillo atiza a Paolo Vasile donde más le duele y firma el 'veto' de su hija en T5

El culebrón de la presunta relación de Alba Carrillo con Thibaut Courtois, se está convirtiendo un verdadero problema para la modelo colaboradora de Mediaset.

Tras haber desmentido el portero del Real Madrid esa supuesta relación con la que fuera concursante de ‘Supervivientes', los comentarios machistas se ha cebado con la modelo, haciéndola responsable del mal juego del equipo blanco.

Pero como todo lo malo es susceptible de empeorar, este lunes 'Ya es mediodía' desconvocaba a Alba Carrillo, colaboradora diaria del programa que presenta Sonsoles Ónega

Ante esta caótica situación su madre, Lucía Pariente, tomaba el timón para manejar el problema y no dudaba en arremeter contra todos los que considera están un linchando contra su hija, entre ellos el mismísimo Paolo Vasile a quien dedicaba un post muy duro.

La madre de Alba escribía al consejero delegado de Mediaset ironizando con burla la campaña social '12 meses, 12 causas'.

¿12 QUÉ...? Señor Vasile, en su cadena mienten, acosan y denigran. ¿Tiene usted hijas? Porque nietas sí sé que tiene. Usted peina canas, igual que yo. No mienta y no engañe. #DOYLACARAPORMIHIJA. 😂😂😂😂 Jolín con las pizarritas. Hechos son amores y no buenas razones. VERGÜENZA POR TODOS/AS LOS/AS QUE PONGÁIS QUE DEJE EL TRABAJO. Eso no soluciona el problema, esto es social"