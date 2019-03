Antonio Tejado descubre el secreto más íntimo y sexual de su relación con María Jesús Ruiz

El 'victimismo' que profesa María Jesús Ruiz raya cotas vergonzosas. Para ellas todos los demás compañeros de realitie son "malas personas" a lo que añade otros calificativos como "No puedo más" o "eres un bicho" y "me haces a vida imposible" refiriéndose al caso concreto de Antonio Tejado.

Tras las semanas de tonteo y acoso y derribo que tuvo el sobrino de María del Monte con la exmiss España, la dirección de 'GH DÚO' juntó antes de que saliera de la casa de Guadalix, a Antonio con Maria Jesus para que tuvieran una conversación, o mejor dicho un cara a cara con vídeos de por medio, para que quedara patente lo que pensaba el uno del otro. Y obviamente se armó 'la más grande'

Antes de ver los vídeos la de Jaén ya saltaba: "¿Es verdad que te arrepientes?", le preguntó María Jesús. "Yo creo que estás haciendo un papel, pero me arrepiento", le contestó Antonio Tejado. "Me alegro mucho de la decisión de la audiencia", continuó diciendo la ex de Julio Ruz.

Tras ver los vídeos, el sevillano reconoció que se imaginaba el contenido de las conversaciones que Maria Jesus tenía en el confesionario con 'el súper', donde se despachaba a gusto. "Solo he dicho la verdad, si te gusta, bien y si no, ajos comes", le espetó la de Andújar, que tenia la 'jeta', apoyada por su madre en plató, de decir a Jorge Javier que siempre dice "las cosas a la cara".

Y claro el presentador hizo la pregunta que hubiera hecho cualquiera y que estaba relacionada con el sexo. María Jesús aseguraba que su relación con Tejado no avanzó porque ella no quiso tener relaciones sexuales y Antonio saltó.

"¿Es así?", preguntó el de Badalona. "Yo dije que por respeto a mis hijos y a todo el mundo no iba a hacer nada", reconocía Antonio. María Jesús, indignada por lo que acababa de oír, atacó diciendo; "Yo me escapé de la suite porque tú querías lo que querías".

Entonces Antonio destapó un episodio que había formado parte de su intimidad y del que hasta el momento no teníamos conocimiento "¿Que yo quería? Pero si tú estabas con mi chaqueta y en bolas... ", dijo Tejado

La tensión flotaba en el ambiente y Jorge Javier pidió a Antonio Tejado que abandonara la casa de GH DÚO. Antes de salir, se le escuchó que decía: "Metiéndome el dedo en el culo hasta en el último momento"