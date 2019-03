María Patiño criticada sin piedad por los espectadores de ‘Sálvame’

No tuvo este jueves una buena tarde Maria Patiño. La colaboradora de 'Sálvame' se vio obligada a escuchar impertérrita los descalificativos que le propinaban las llamadas de los espectadores al ‘club del espectador' que tutela Kiko Matamoros.



Adjetivos descalificativos como "Sabelotodo, agotadora, falsa, cansina y plasta" llegaban como torpedos a los oídos de la presentadora de 'Socialité' a quien dejaban bastante tocada.



"Es una cansina, le gusta ser el muerto en el entierro y la novia en la boda" decía una señora. María recibía las criticas e intentaba justificarse: "Lucho por lo que creo y no lo voy a cambiar".



Según recoge Exclusiva Digital, también volvían las llamadas que recuperaban los rumores sobre su presunta relación con el torero Jesulín de Ubrique. En este caso contestaba visiblemente molesta "No me da la gana responder otra vez. Ya lo he hecho y quién quiera que me crea. Además, tengo un as y lo sacaré cuando crea conveniente".

Tras este repertorio de descalificativos, Belén Esteban acudía en ayuda moral de su gran amiga y compañera y darle un abrazo y su cariño: "Lo único que tengo que decir es que, si la gente la tiene como falsa, yo la tengo como una de mis mejores amigas y me encanta".