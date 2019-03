Hermetismo total sobre el estado de salud de Jorge Javier Vázquez

La cancelación de la representación de la obra 'Grandes Éxitos' este domingo en Tudela por indisposición de su protagonista Jorge Javier Vázquez, notificada por el Laboratorio de La Voz (escuela de formación del presentador de 'Sálvame') y difundida por el Ayuntamiento de la localidad navarra, hizo saltar las alarmas sobre el estado de salud de Jorge Javier quien se encuentra ingresado en un hospital de Navarra.



Ya decíamos en nuestra nota del domingo que no se facilitaba ningún dato más sobre lo que le había sucedido al presentador, aunque se presupone que no existen motivos importantes para preocuparse por la salud del actor y presentador,



No obstante en su entorno mantiene un férreo silencio sobre las causas de esta hospitalización. La Fábrica de la Tele, productora de 'Sálvame', tampoco ha dado ninguna explicación sobre el o los motivos del ingreso de Jorge Javier Vázquez ni sobre cuándo esperan que vuelva a ponerse al frente del programa.

Por su parte Mediaset, con quien el presentador tiene un contrato de cadena, también ha rehusado dar más explicaciones por considerar que se trata de "un tema privao" , algo que entendemos, pero a veces lo privado es público, ya que Vázquez hace pública su vida a través de su blog en la revista Lecturas e incluso en los programas que presenta en Telecinco. Aunque lo que resulta más paradogico al respecto es que precisamente tamto Jorge Javier como presentador, La Fabrica de la Tele como productira y Telecinco como cadena, hacen programas en los que continuamente hablan de temas privados de famosos.... Insistimos, paradogico.



La única información que se dispone sobre el estado de salud del de Badalona es que sigue hospitalizado a la espera de los resultados de las pruebas médicas que se le han realizado, y que su entorno cree que "no será nada serio".



Lo unico que se ha podido corroborar es que este lunes no estaba al frente de Sálvame, el programa que conduce en Telecinco, y veremos si el próximo miércoles está en la gala de 'Gran Hermano Dúo' que habitualmente se emitía los martes y esta semana se ha trasladado al miércoles para 'torpedear' el cambio de La Voz en Antena 3 a ese día.