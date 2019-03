La soberbia de Risto Mejide tuvo fatales consecuencias para una concursante de 'Got Talent'

Para justificar su falta de conocimientos idiomáticos, Paz Padilla argumenta que las canciones es mejor oírlas en español. Algo en lo que no esta´de acuerdo su compañero de jurado en 'Got Talent', Risto Mejide



"Este es un concurso que no entiende de idiomas ni nacionalidades", le dijo Risto Mejide a un concursante que argumentó su nacionalidad portuguesa para pasar a la siguiente ronda, algo que el presentador de 'Chester' no le pareció suficiente para continuar en el concurso.



Según publica Exclusiva Digital esto ocurría poco después de que hubiera tenido un nuevo enfrentamiento o pique con Paz Padilla por el tema de los idiomas. La gaditana prefiere el castellano y que los concursantes del programa canten en español para poder entenderlos, mientras que ha Risto le es indiferente el idioma.



Paz Padilla hacía una pregunta al aire tras ver una actuación cantada en inglés: "¿Por qué siempre cantan en inglés". La de 'Sálvame' argumentaba que resulta más fácil entender la letra y así es capaz de empatizar con los artistas.



"La música no tiene idioma", le soltó Risto, que conseguía el aplauso del público. Pero este pique idiomático no terminaba aquí y Risto provocaría daños colaterales a una concursante.



La concursante Nazaret Natera, de 22 años, interpretaba 'Qué no daría yo, de Rocío Jurado, y Risto reconocía: "Me has alegrado el día". Paz Padilla por su parte afirmaba: "Es la mejor voz flamenca que ha pasado por ‘Got Talent' este año"



"Tienes una potencia bestial a la hora de cantar e interpretar", continuaba Edurne, Y a pesar de todos esos buenos comentarios Risto le daba un 'NO' como revancha tras el enfrentamiento con Paz Padilla.

"Como soy fan de no devolver con la misma medicina lo que pasa en esta mesa, voy a lamentar que no hayas cantado en inglés. Es una lástima que no hayas cantado una canción en inglés y por eso os voy a dar un no", finalizaba Risto.