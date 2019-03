Antonio Tejado encantado con Ylenia y su 'tiki tikis' fuera de la casa de 'GH DÚO'

Antonio Tejado, uno de los participantes más polémicos de ‘GH DÚO' y quizá también más enamoradizos, responde desde Lecturas a las numerosas y duras críticas que ha recibido por su comportamiento machista en el realitie de convivencia de Telecinco y cuenta que no descarta demandar a María Jesús Ruiz por insinuar que es agresivo.



El ex de Rosario Mohedano deja de estar a la defensiva al recordar su infancia junto a Kiko Rivera, con el que hacía travesuras en Cantora. sonríe, ilusionado como un niño, cuando se le pregunta por Ylenia Padilla, con la que está iniciando una relación muy especial.

Sobre ella el sobrino de María del Monte cuenta que:

"Ylenia y yo tenemos un rollazo, ha surgido una amistad muy especial, me gusta todo de ella y la voy a cuidar. Me apetece tenerla cerca y sé que no me va a fallar. Estamos en la fase de que somos colegas y nos damos mucho cariño porque nos respetamos, a mi madre le gusta y es raro porque no le gusta nadie".