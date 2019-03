Jordi González abronca a Maite Galdeano por su reprobable comportamiento con su hija Sofia Suescun

Es te miércoles, ‘GH DÚO: Límite 48 Horas', transformado en ‘GH DÚO: Límite 24 Horas', que estaba presentado por Jordi Gonzalez tras estar convaleciente Jorge Javier Vázquez por el ictus que ha sufrido, giraba en torno a los familiares de los concursantes del realitie que subían hasta Guadalix de la Sierra para darles una sorpresa y mucho ánimo.

Si bien para la gran mayoría de ellos fue una inyección de moral y alegría, hubo un caso en el que no fue así. Hablamos de la reprobable actuación que tuvo Maite Galdeano con su hija Sofía Suescun.

Los familiares que habían estado en la casa de ‘GH DÚO' en Guadalix de la Sierra regresaban a plató entre los abucheos del público. Entonces Jordi González se dirigía a Maite Galdeano para reprocharle la actitud que había tenido con su hija.

"No nos ha gustado en absoluto lo que has hecho con tu hija", le decía el presentador que contaba con el apoyo total de los colaboradore y el público.

La madre de Sofía no aguantó y se rompió en directo. "Esto me está costando la vida. ¿Tú sabes todas las veces que he ido al médico yo aquí? Estoy mal, estoy sufriendo mucho", decía Maite entre lágrimas.

Sofía se encontraba con Marta en el salón de la casa pero apenas podía articular palabra: “Perdóname, estoy súper mareada”, y se tumbaba con los ojos cerrados y sin poder moverse. El ‘Súper’ pedía entonces a Marta que abandonara la casa y Jordi González, desde plató, contaba lo sucedido: “Sofía ha sufrido un ataque de ansiedad por la ‘divertida’ visita de su madre”. El presentador, minutos después, ha hablado con Sofía para calmarla: “Tu madre te ha presentado un escenario apocalíptico que no es así, ha exagerado un huevo”.