Diego Arrabal amenaza con demandas a todo 'Sálvame': "vais a ir ante el juez uno por uno"

"Responderán uno a uno ante un juez", "en su conciencia quedará" o "me teníais ganas" son algunas de las frase que utilizaba Diego Arrabal en su intervención en 'Sálvame'.



Tras ser mencionado como protagonista de un 'affaire', Diego ha negado haber tenido nada con Gema López y ha cargado las tintas contra el programa en general y contra Mila Ximénez en particular.



María Patiño contaba su versión sobre polémica de la presunta relación de Diego Arrabal y Gema López. Según la colaboradora, no hubo ni relación ni tonteo solo que "Diego pudo confundir determinados sentimientos hacia Gema, se lo habría contado a Gustavo y él habría distorsionado la historia al contársela a su novia, María Lapiedra".



Según recoge Exclusiva Digital la polémica crecía y el debate se ampliaba por lo que Diego Arrabal, visibemente molesto, lo atajaba acusándo de mentir a sabiendas a sus compañeros de programa durante días con esta historia y les advertía:

"Van a asumir lo que dice cada uno de los que están ahí delante de un juez, uno por uno, caiga quien caiga, el de arriba o el de abajo"



"No todo vale en la vida, en la conciencia de cada uno quedará", decía Arrabal añadiendo que habla de todos y cada uno: "Estoy hablando desde la dirección hasta el que limpia el plató. Sé que me teníais muchísimas ganas desde arriba hasta abajo".



El fotógrafo marbellí lanzaba varias acusaciones, como una en forma de pregunta a sobre Matamoros: "¿Cómo cobra?", una interrogación que ha atajado Carlota Corredera. También lanzaba sus dardos envenenados contra Mila Ximénez: "¿No has tenido que ir a declarar a la Guardia Civil?", ha interrogado pero Mila ha respondido que no tiene nada que esconder: "A mí no me des lecciones de moralidad".