El consejo con doble intención de Ana Rosa a Jorge Javier tras su alta hospitalaria

El alta hospitalaria de Jorge Javier Vázquez a las 12 del mediodia de hoy viernes 22 de marzo ha sido la noticia en la que se ha centrado 'El Programa de Ana Rosa' haciendo un directo con el presentador de 'Sálvame' desde el mismo Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela.

Jorge Javier Vázquez, verborreico y con la cara de felicidad del que sabe que ha estado a un paso de irse de este mundo, ha charlado largo y tendido tanto con Ana Rosa como con Joaquin Prat.

"Porque tienes ese fondo blanco detrás, sino parecería que no ha pasado nada, ¿cómo te ha cambiado la vida?", le preguntaba Joaquín Prat.

"No puedo decir que haya visto la luz, no he visto nada", ha respondido él entre risas. "Se me ha olvidado preguntar si puedo follar", ha confesado el presentador (verbo de la primera declinación que parece que ser una constante en su psiquis emocional) .

Ana Rosa, con la prudencia que marca la veteranía y responsabilidades familiares, aunque Vázquez ya no es ningún niño, le aconsejaba : "Haz lo que quieras, pero tienes que hacerlo despacito"

Además, Ana Rosa, viendo el buen aspecto que tenía presentador, bromeaba con él: “Te has cogido una semana de vacaciones”, le aseguraba entre risas. “Han dicho que si me iba a dar el tinte, que si me había hecho una lipo, pero no”.