Maite Galdeano hace gala de su 'exquisita' educación y manda "a la mierda" al público de GH DÚO

Maite Galdeano subió el miércoles de esta semana a la casa de 'GH DÚO' en Guadalix de la Sierra para hablar con su hija Sofía Suescun y el mensaje y las formas que mostró durante los minutos que estuvo con ella fueron muy criticados por Jordi González, quien la regañó a su vuelta a plató diciéndole que no había estado afortunada.



Este jueves, tras ver el vídeo de este encuentro con Sofía y el que Marta, hermana de Alejandro Albalá, tuvo con él, Maite aseguró que ella había estado muy bien, que solo le dijo a su hija que su relación con Albalá no le hizo bien, afirmando que quien tuvo "malicia" fue Marta.



El púbico, consciente de que estaba desvariando y no hacía honor a la verdad, la abucheó y Maite como defensa cargó insultando a todos los presentes en plató: "Iros al corral todos como ovejas, a la mierda ya".