El director de una conocida revista, detras del bulo del affaire de Diego Arrabal con Gema López

Diego Arrabal está muy enfadado y esta tarde contaba en el programa ‘Viva la vida' algo que desconocíamos. Resulta que detrás del rumor que asegura que el paparazzo de Marbella y su compañera de 'Sálvame' Gema López tuvieron un romance no estarían ni María Lapiedra ni Kiko Matamoros, sino alguien con quien Diego mantiene una batalla judicial.

Diego define esta situación como "la gran mentira" y mantiene que todo este asunto no es más que una vendetta de Luis Pliego (director de la revista Lecturas). El veterano fotógrafo ha contado que tanto él como su agencia de prensa denunciaron al responsable de la publicación catalana en el pasado y que están a la espera de fecha de juicio, pues el director se sentará en el banquillo de los acusados ya que le piden dos años de cárcel: "Aquí está la raíz de todo", asegura Arrabal.

Como recoge la web de T5, todo parece estar "mucho más enredado de lo que pudiera parecer", como el mismo Diego ha comentado, y ni María Lapiedra ni Kiko Matamoros tendrían que ver en toda esta cruzada. Esto ha provocado un enfrentamiento entre Diego y Sandra Aladro, colaboradora del programa que presenta Emma García, pues Arrabal asegura que la agencia para la que trabaja la periodista también está detrás, pues, según palabras de Arrabal "el director de Lecturas pidió a tu agencia que me hicieran un seguimiento que ha durado semanas pero no han conseguido nada". Sandra lo negaba todo pero él afirmaba tener pruebas.

Diego no está dispuesto a que hablen de su vida y, menos aún, que cuenten mentiras según él. El paparazzo responde a todos aquellos que intentan negociar con su vida "con maldad y con el fin de hacer daño" y manda un claro mensaje a todos ellos:

"Voy a ir a por todas con la ley. Mi vida es mía. No hay dinero en el mundo para comprarla. Yo no vendo mi vida y quizás algunos compañeros no puedan decir lo mismo. No va a venir nadie ni a sacar mentiras ni a intentar hundirme. Todo tiene un límite".

Especialmente, se dirigía a Gustavo González: "¿Qué te he hecho yo? No te entiendo, lo he intentado".