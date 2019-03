Guerra en los platós de Telecinco entre los antiguos colaboradores de '¿Donde estás corazón?'

Parece que los viejos amigos colaboradores del programa de Antena 3 '¿Dónde estás corazón?' están en pie de guerra.



Desde que María Lapiedra habló de un supuesto ‘affaire' de Gema López y un compañero de trabajo, todo son especulaciones que dan muchos minutos de contenidos a los 'Sálvame' diarios de 'Deluxe' de los sábados. Según recoge la web de T5 María Patiño dijo que fue el propio Gustavo el que contó quien era el novio e íntimo amigo de Gema López, con lo que la polémica estallaba.



Tras días de especulaciones, Kiko Matamoros apuntaba que otros medios atribuían esta historia a Diego Arrabal y el paparazzo marbellí intervino en directo declarando la guerra a ‘Sálvame' al completo amenazando con demandar hasta al apuntador.



Al día siguiente horas las especulaciones continuaban. Antonio Montero defendía a su colega Gustavo diciendo que es un poco "bocazas", que comentando algún enfrentamiento con María en casa habría contado cosas de todos y también lo de Gema. Es más, asegura que a él mismo se lo contó el propio Gustavo:

"A mí me habló de una cierta situación emocional en la que ocurre algo y ya está y se para ahí. Una situación que no va a ninguna parte en un momento muy puntual que no se culmina".

Y claro Gema saltaba: "Esto es acosar y eres tú quien está sembrando la duda, eres partícipe de la mierda de Gustavo y me estás metiendo la misma mierda tú hoy". Y es que, para la colaboradora es "alucinante" que se siga "inflando el globo por defender a Gustavo".