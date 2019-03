Diego Arrabal a una compañera de 'Viva la vida': "A ti lo que te interesa es dar por 'c...'"

Emma García tuvo que llamara la atención a Diego Arrabal por su actitud y comentarios en 'Viva la vida' mientras hablaban de los últimos rumores sobre su supuesto affaire con Gema López, colaboradora de Sálvame (El director de una conocida revista, detras del bulo del affaire de Diego Arrabal con Gema López).

Recordemos que todo comenzó en ‘Sálvame', donde si no, cuando María Lapiedra comentó que Gema López tuvo un affaire con uno de los compañeros del programa Telecinco. Kiko Matamoros dio un paso más allá y afirmando que se trataba de Diego Arrabal (La gran pregunta de Diego Arrabal que quedó sin respuesta: “¿Cómo cobra Kiko Matamoros?”).

Ante estas acusaciones, Arrabal se defendió en el programa del que es colaborador, 'Viva la vida', y donde tiene un púlpito para expresarse sin ser interrumpido (Hasta el empleado de la limpieza del plató de 'Sálvame' planta cara a Diego Arrabal).

Además el de Marbella afirmó que la agencia de prensa en la que trabaja la también colaboradora del programa, Sandra Aladro, le habría seguido supuestamente durante tres semanas, y esto no hizo más que enfadarle y atacar a Aladro.

"Me habéis puesto mí, durante tres semanas, seguimiento. Y eso es verdad porque tengo grabados a los fotógrafos", comenzó a decir el paparazzi. Sandra Aladro, sorprendida por las palabras de Arrabal le respondía:

"Tú no eres un personaje para la agencia en la que trabajo, no me interesas, como personaje ni yo a ti".