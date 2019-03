La montaña rusa de sentimientos que vive Albalá: “Quiero ganar 'GH DÚO', no estar con Sofía”

Lo de Alejandro Albalá con Sofía Suescun es como lo de no saber si "tirarte al Metro o a la taquillera'. El de Santander va y viene con la de Pamplona en lo que es una relación que por parte de la ganadora de dos realities de Telecinco parece que nunca valorará.

En uno de los tuits que enviaba el público de 'GH DÚO' a los concursantes, a Alejandro Albalá le preguntaban si prefiere llevarse el maletín o estar con Sofía.

El cántabro no se pensó ni un segundo la respuesta, harto de los acontecimientos vividos con Sofía en los últimos días: "Quiero ganar, no quiero estar con Sofía". Y luego añadió:

"Tengo piernas para correr, para andar, no para estar detrás de una persona que no me quiere".