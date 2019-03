La promesa de Paz Padilla a sus fans que 'abochorna' a su madre y su hija

Paz Padilla se ha venido arriba. La presentadora de 'Sálvame' está a punto de llegar al millón de seguidores en Instagram y está pensando celebrarlo de una manera importante, sobre todo de cara a sus fans.

Cómo quizá no es muy original en sus ideas la gaditana, ha pensado que lo mejor podría ser hacer un posado desnuda y para subirlo a la red. Vamos lo que hace todo el famoseo en general en un derroche de originalidad.

Sus fans se han volcado con la proposición 'indecente' y el resultado ha sido abrumador. Casi el cien por cien de ellos la animan a que lo haga. Para Paz Padilla, sería la primera vez que saliera desnuda en redes. De ahí que esta promesa le genere una efervescencia interna. "Si voy a llegar al millón de seguidores, os lo debo", declaraba en sus stories.

Sin embargo, tal como ha explicado la humorista en sus stories, se ha encontrado una gran oposición en casa. "Mi hija y mi madre no quieren que me desnude", contaba con cierto apuro. Padilla continuaba afirmando que Anna Ferrer, que es una experta 'instagrammer', le comenta para persuadirla para que no siga a delante: "Sé que a ella no le gusta y está todo el día diciéndome que esto son tonterías y pamplinas...".

Pero Paz Padilla está totalmente decidida a desnudarse, con la censura que rige en Instagram, no solo por sus fans, sino porque está encantada con su aspecto físico. Incluso, está estudiando que sea una foto bien 'producida', realizada por un fotógrafo profesional para que saque todo su potencial,"retocadao". Por eso ha pedido a su familia que no la "boicoteen".