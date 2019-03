Pedro Piqueras se traga los insultos de Pablo Iglesias a los propietarios de Mediaset

Pablo Iglesias acudía este lunes 25 de marzo a Telecinco para ser entrevistado por Pedro Piqueras en los Informativos de la cadena de Mediaset España.



El líder de Podemos, que ha vuelto en su estado más beligerante tras su excedencia por paternidad, se dedicó a criticar la falta de neutralidad de los medios de comunicación en general y de Telecinco en particular. "hay muchas cosas que no se están contando".



"Decir que los medios de comunicación no son neutrales es decir la verdad. Pero yo he hablado de los propietarios de los medios", afirmaba del partido morado.



Piqueras no se quedaba callado ante estos comentarios y le contestaba con seriedad. "Permíteme que le diga algo. Aquí intentamos mantener siempre la neutralidad. Y cuando no es así, hago lo que necesario para que así sea".



El devaluado candidato de Podemos a residir en La Moncloa, seguía insistiendo.

"Me encuentro muy a gusto en esta casa y en otras cuando me entrevistan. Pero tengo que decir que no me gustan los grupos empresariales que los sustentan cuando no me gustan"

Además cargaba directamente contra Mediaset afirmando que no le gusta

"que el dueño de esta casa sea extranjero y me revuelve las tripas que haya participado en orgías con menores".

en referencia a la implicación de Silvio Berlusconi en el caso Ruby, cuyo testigo clave ha muerto hace escasos días en extrañas circunstancias. El exmandatario y empresario italiano fue absuelto.



Tras este comentario de Iglesias, el presentador le replicaba de nuevo con mayor contundencia: "A los periodistas no nos gusta que desde la política se nos diga lo que tenemos que hacer",



El ataque de Iglesias a Telecinco en la casa del propio Vasile y en horario de mayor audiencia seguro que no ha caído en saco roto para el resto de cadenas que le entrevistaran en los próximos días, como Antena 3 en 'El Hormiguero'