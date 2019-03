Carmen Lomana reniega de su hermano Rafa, cabeza de lista de Vox por Albacete

Este martes se hacía público un nuevo fichaje de VOX: Rafa Lomana, exsuperviviente y coach televisivo, y sobre todo conocido por ser el hermano de Carmen Lomana.



Este hecho ha provocado la indignación de la 'socialite' quien renegaba tanto de su hermano Rafa como de VOX en su Twitter. Algo extraño ya que Carmen estuvo vinculada a VOX en sus inicios.

eran algunas de la frases más impactantes que ha publicado Carmen Lomana tras conocerse que su hermano es el candidato al Congreso de los Diputados de VOX por Albacete.

Y por favor pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a @vox_es . Por hacer un favor me equivoqué.

Según recoge Exclusiva Digital, tras la publicación de estos tuits la propia Carmen llamaba a 'Cuatro al día' y se explicaba:

"Me disgusta mucho que mi nombre se vincule a VOX. Yo sólo les ayudé cuando nadie les conocía y ni siquiera sabía de qué iba el partido. No hice campaña ni nada, sólo me pidieron el favor de darles visibilidad y sus ideas no tienen nada que ver con las mías. Yo soy una mujer progresista. y, en cuanto a mi hermano, no quiero saber nada de él, mi familia y yo llevamos 11 años sin hablarle por algo que no voy a contar. No estamos orgullosos de su candidatura",