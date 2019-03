La gran decepción de Carmen Borrego con sus compañeros de 'Sálvame'

La semana pasada Carmen Borrego tenía que pasar nuevamente por quirófano al sufrir un desprendimiento de su papada.



La revista Lecturas publicaba en su portada de la semana pasada la impactante imagen de la hija pequeña de María Teresa Campos con los aparatosos vendajes que le cubrían parcialmente el rostro, y en el interior de la publicación catalana que dirige Luis Pliego explicaba en una entrevista como se encontraba:



"No voy a operarme más, me han dicho que me quería parecer a mi sobrina Alejandra, es preciosa, pero es imposible, no nos parecemos en nada".

La que fuera directora en su día de los programas que presentó su madre en Telecinco y Antena 3, y ahora colaboradora de ‘Sálvame', afirmaba esta mañana en ‘El Programa de AR' que está desencantada y decepcionada por la actitud de sus compañeros hacía ella asegurando que no ha recibido el apoyo de ninguno de ellos: "No he recibido ni un mensaje, no les importo nada".