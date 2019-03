María Jesús Ruiz, pillada en sus mentiras, manda callar a Jordi González al verse acorralada

Ya venimos diciendo desde hace muchas semanas que lo de María Jesús Ruiz es "Teatro, puro teatro". Los que la conocemos desde que fue coronada Miss España, habiendo coincidido con ella en el pasado en algunas salas de espera VIP de Telecinco y Antena 3, sabemos de que pie cojea, y antes o después su actuaciones tienen que dejar paso a la verdad de cómo es ella en realidad.



La compra semanal en la casa de Guadalix de la Sierra dejaba a María Jesús al descubierto, que en su habitual ‘fingido victimismo' se quejaba de que sus compañeros no escuchan sus peticiones y que no la tienen en cuenta, entre otras cosas.



Pero, según cuenta JLM en su articulo de Exclsuiva Digital, la realidad no era así ya que cuando ellos le pedían que acudiera para hacer el pedido entre todos la de Jaén contestaba que no porque confía "plenamente en ellos".



Los concursantes, tras ver el vídeo no han podido evitar partirse de risa y dejaban patente y claro que ese es el juego de la exmiss, "provocar situaciones para quedar de víctima". La ex novia e Julio Ruz y Gil Silgado, al verse descubierta y contra las cuerdas, llegaba incluso a mandar callar a Jordi González, el presentador de ‘GH DÚO: Límite 24 horas' para continuar su discurso de defensa.