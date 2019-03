Makoke se viene arriba y posa completamente desnuda tras su aplaudido posado en bikini

Makoke recibió la primavera haciendo un espectacular posado en bikini con el que cosechó muchos piropos y aplausos en Instagram.

Ahora, la exmujer de Kiko Matamoros se ha venido arriba y ha lucido su tipazo posando completamente desnuda en la red social.



De espaldas y sin nada de ropa, Makoke ha vuelto a sorprender a sus fans y seguidores con esta espectacular imagen, en la que se puede ver el cuerpazo que tiene la exconcursane de 'GH VIP.

"Muy pronto... ##chicbackrevolution", ha escrito en el texto que acompañaba a la publicación.

La foto no ha pasado desapercibida para sus seguidores, que no han dudado en comentar sus impresiones en la publicación de la exconcursante de 'GH VIP'. Marisa Martín Blázquez, compañera en 'Viva la vida', no ha dejado pasar la ocasión de comentar la foto de su amiga con varios emoticonos haciendo referencia al infartante cuerpazo que tiene Makoke para su edad.