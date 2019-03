Las variadas razones que dan los 5 finalistas de 'GH DÚO' para ganar el reality

La 13ª Gala de ‘GH DÚO' ha dejado los finalistas del programa: Juanmi, Alejandro, Irene, María Jesús y Kiko. A partir de este momento, los concursantes se enfrentan a la decisión del público, que tendrá que votar para hacerles ganadores del reality. Como pistoletazo de salida de su campaña, todos han explicado a la audiencia los motivos por los que debemos votarles.

Juanmi: Porque soy el que más ha hecho reír a todo el mundo.

Alejandro: Porque he sido real, como soy yo en mi casa y porque gracias a vosotros sigo aquí.

Irene: Porque he hecho un buen concurso, he estado en mi sitio y me he comportado muy bien con todos mis compañeros. He dado el paso de darme a conocer y me gustaría terminarlo por todo lo alto.

María Jesús: Porque... No sé, lo primero que quiero decir es gracias porque estoy aquí por vosotros y hasta donde queráis que llegue, llegaré y si me hacéis ganadora os lo agradeceré el resto de mi vida.

Kiko: Porque he sido yo mismo en todo momento, me he superado a mí mismo, ya sabéis que lo mío no son los realities, me he abierto en canal y seguiré siendo yo esté donde esté.