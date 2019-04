Alonso Guerrero, exmarido de la reina Letizia, se casa con su novia republicana de juventud

Alonso Guerrero ha vuelto a pasar por tercera vez, a sus 56 años, por el 'altar'. El que fuera marido de la Reina Letizia ha contraído de nuevo matrimonio en Badajoz, con su novia republicana de juventud, María Dolores Corral Murillo (Alonso Guerrero: Las 10 cosas que no sabías del ex marido podemita de la Reina Letizia).

Este sábado y tras intentar dar esquinazo a la prensa, algo que no consiguió, el que fuera primer marido de la reina Letizia se casaba con un amor de juventud, jefa de estudios de Educación Secundaria en Badajoz y madre de dos hijas de una anterior relación y también divorciada al igual que Alonso (Alonso Guerrero: "No hablo de Letizia Ortiz porque no quiero revelar mi intimidad").

Guerrero, que siempre ha tratado de evitar ser centro de información mediática, excepto cuando le interesa por algún motivo como cuando publica un libro, no tenía ganas de que su boda se convirtiera en un espectáculo y tuvo sus más y sus menos con algunos fotógrafos que intentaban cubrir el acto (Alonso Guerrero presentará su última novela "Un día sin comienzo").

Los novios e invitados intentaron entrar por otra puerta que no fuera la principal, de tal forma que se produjo, según algunos testigos, una situación algo extraña al ver a los novios y sus veintitantos invitados dar vueltas alrededor del ayuntamiento mientras los fotógrafos les seguían.

Al final, conscientes de que no podrían evitar los objetivos de las cámaras y los flashes, tuvieron que asumirlo entrar y salir por la puerta principal.