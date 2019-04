Carmen Borrego confiesa que se ha sentido "vejada" en Sálvame

Carmen Borrego llega a entender las críticas de sus compañeros ya que ella está en la misma ‘liga televisiva' y hace lo mismo cuando le toca opinar, pero ha habido un comentario esta semana que no va a tolerar bajo ningún concepto y lleva toda la razón para estar molesta con e¡l.

La hija menor de Maria teresa Campos considera "inadmisible" lo que dijo de ella, y de sus partes más íntimas, un morfopsicólogo en Sálvame, y que nadie rebatió o criticó, hasta el punto que confesó anoche haberse sentido "vejada como mujer".

"Lo de las vendas me ha hecho gracia pero hay comentarios que me han hecho daño. Llega un momento en el que hay que relativizar porque si no, márchate, te quedas en tu casa mejor que trabajar en televisión"

afirmaba la que fuera directora de los programas de las mañanas de su madre en Telecinco y Antena 3.

Borrego añadía que "He escuchado comentarios durante toda la semana hasta que ha llegado un punto en el que no me he sentido bien, no me sentido bien como mujer, me he sentido vejada como mujer. Creo que algunos comentarios son inadmisibles en el momento que estamos viviendo hoy por hoy en este país"

Este señor morfopsicologo dijo que:

"El descolgamiento de la papada de Carmen Borrego implicaría uno en su órgano reproductor" y eso precisamente es lo que más le ha molestado. "No tengo que admitir como mujer que se hable de cómo tengo yo mi vagina, es inadmisible, IN-AD-MI-SI-BLE y creo que estaréis de acuerdo todas las mujeres que estáis aquí. Que eso es lo único que me ha herido. Yo he llorado. Ha sobrepasado todos los límites"

finalizó con toda la razón Borrego