Isabel Pantoja estaría a punto volver a pisar un plató de Telecinco

Chabelita Pantoja se sentaba este sábado en el ‘Deluxe'. Si, la misma persona que en diciembre afirmó que desde enero 2019 no volvería a pisar el plató de ningún programa de televisión porque quería rehacer su vida profesional con nuevos proyectos.



Recordemos que hace unos días la hija de Isabel Pantoja acudía a la casa de ‘GH DÚO' para visitar a su hermano Kiko Rivera. Chabelita aseguraba en el 'Deluxe' que su madre estuvo tentada a visitarle junto a ella y cuenta que tuvo una cierta sensación de alivio cuando al final no fue porque si lo hubiera hecho habría dado lugar a que la gente hablara mal, pues a ella no le visitó en ‘GH VIP' y en cambio si visitaba su hijo sí.

Pero... ¿irá la Pantoja al plató del ‘DÚO' cuando salga su hijo Kiko Rivera? El Dj es uno de los cinco finalistas junto a su mujer Irene, tras haber hecho un respetable concurso y su salida de la casa va a ser puy pronto, como finalista seguro pero también podría ser como ganador. Isa asegura que no lo ha hablado con su madre con detalle pero ella cree que sí, que su madre irá a la gala a recibirle.