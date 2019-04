Jordi Gonzalez pone en su sitio a una soberbia Sofia Suescun: "Estás muy crecidita"

La juventud es una enfermedad que se cura con el paso de los años. Esa frase que ahora no recuerdo exactamente quien la dijo, o si fui yo mismo, explica determinadas actitudes que se comenten cuando una persona aún no ha madurado del todo.



Y esto además se agrava si con 21 años has ganado dos realities en Telecinco y eres asidua a los platós de la cadena de Mediaset, lo que te puede hacer creer, como en el caso de Sofía Suescun, que está por encima del resto de los mortales.



Este domingo, en 'GH DÚO: El Debate', Sofía vivió un momento tenso en el plató del programa enfrentándose a los colaboradores del Debate(tampoco grandes lumbreras en general) ya que la exconcursante se sentía atacada con sus preguntas y comentarios.



En uno de esos momentos, en los que de manera algo chulesca la navarra plantaba cara, Jordi González intervino: "Hay algo que tienes que trabajar y es que estás muy subidita (...) Estás proyectando una imagen de soberbia".



Sofía justificaba esa actitud explicando que esa manera de actuar a veces es una forma de autoprotección