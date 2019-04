La contundente respuesta que recibió Carmen Borrego por parte de sus compañeros de 'Sálvame'

Carmen Borrego se sentaba el pasado fin de semana en 'Sábado Deluxe' y su intervención generaba una gran polémica. La hija menor de María Teresa Campos echó en cara a sus compañeros no sentirse querida y cuidada por ellos, reprochándoles no haber recibido ni un solo mensaje de alguno de ellos interesándose por como se encontraba tras su última operación estética.



Obviamente su hermana Terelu sacaba la cara por ella, pero los argumentos de Mila Ximénez y Gema López, acusando a Borrego de no reconocer que tiene un problema con ella misma y de estar jugando con "lo que interesa", le pusieron muy complicada la defensa.



Mila Ximénez opinaba que lo que verdaderamente le pasa a la colaboradora es que está "descontenta" con ella misma: "Tiene un problema y la única forma de sacarlo es arremetiendo contra el programa". La ex mujer de Manolo Santana aseguraba que Carmen ha hecho una exclusiva de cada paso que ha dado y, por ello, sus retoques ya no son una noticia novedosa: "Ha perdido valor, se ha puesto en medio de la tormenta y ahora no quiere que le caiga la lluvia".



Mila, bastante enfadada, continuaba dando un 'consejo' a Carmen: "A ver si hace un poquito de autocrítica", pero Terelu la hizo frente y, muy dolida, le respondió: "No me creo que nunca hayáis tenido bajones". La colaboradora aseguró que es muy entendible que su hermana esté dolida después de que ninguno de sus compañeros le haya preguntado por cómo estaba tras su intervención quirúrgica, pero también asumió su parte de culpa en este "malentendido": "Si yo hubiera dicho en el chat que tenemos muchos compañeros de ‘Sálvame' cómo estaba Carmen tras la operación pongo las dos manos en el fuego a que todas las personas que forman parte de ese chat hubieran escrito a mi hermana".



Según recoge Exclusiva Digital, quien también se mostraba muy crítica era Gema López. La colaboradora tiene claro que todos son conscientes de que lo que interesa "no es cómo ha quedado Carmen, y ella también lo sabe", "todos sabemos que lo que interesa es el conflicto, y ¿de qué estamos hablando hoy aquí?". Terelu ha intentado defender a su hermana, pero los argumentos de Gema se lo han puesto muy complicado...