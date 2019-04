Aida Nizar hospitalizada de urgencia en Chile por un posible infarto sufrido durante el reality 'Resistiré'

Aida Nízar sigue siendo una de las principales protagonistas de 'Resistiré', el reality chileno de la cadena de televisión Mega de Chile que está desarrollando junto a MTV Latinoamérica y que es una 'mix' de distintos realities.



Las última noticias que nos llegan del otro lado del 'charco' según recoge El ConfiTV de la nota publicada por el medio del país andino 'Intrusos en la red', dicen que la de Valladolid habría sido ingresada en un hospital dejando entrever que habría sufrido un infarto.

No obstante desde EL CONFI TV, han hablado con María Ángeles Delgado, su madre, quien da su versión de lo ocurrido señalando en primer lugar que, efectivamente, fue ingresada hace unos días:

"Fue ingresada tras sufrir una hipotermia grave. Es mentira que haya tenido un infarto. He estado constantemente informada de su estado de salud y gracias a Dios ya está bien. Ha sido tan solo un susto, pero hasta que no han comprobado que se encontraba realmente bien no le han dado el alta".