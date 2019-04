Kiko Matamoros ha decidido denunciar a su exmujer Makoke ante Hacienda

Los numerosos problemas personales que tiene Kiko Matamoros, junto con los económicos, parece que le están pasando factura en su salud hasta el punto de tener que acudir a urgencias:

"Empecé a tener un dolor abdominal que no te puedes ni imaginar. No ha habido nada que me haya dolido así en mi vida. Una cosa brutal en la parte superior del estómago. Me fui a urgencias. Entré con 21 y pico de tensión" añadiendo que "Monté un escándalo en urgencias. Pedía morfina a gritos y se asustó la enfermera. Dicen que ha sido emocional, una subida de tensión brutal" ha dicho Matamoros a su amigo Kiki Hernández según publica Diez Minutos

De paso el colaborador de 'Sálvame' ha aprovechado en la entrevista del semario para cargar contra su ex mujer Makoke, el hijo de esta Javier Tudela, su propio hijo Diego Matamoros y hasta Tony Spina.

Para empear afirma su intención de derivar la deuda que tiene con Hacienda -que supera el millón de euros- a un millón de euros- a su ex mujer, Makoke.

"No me he tirado 20 años trabajando para que Makoke y su hijo vivan a mi costa y encima me coma yo un marrón con la Agencia Tributaria. Se me han hinchado las narices y voy a por todas"

"Tengo dos casas. Un dúplex en Majadahonda (a nombre de una sociedad patrimonial de la que Makoke tiene el 99% de las participaciones y yo el 1%) y la casa de la Finca, que está a nombre de Makoke. Ella ha pagado la quinta parte del 20% de lo que costó una de las viviendas. Lo demás son pagos realizados desde mi cuenta corriente o ingresos que he hecho yo en efectivo"

"Hacienda me reclama un millón de euros y yo tengo puesto un recurso en el Tribunal Económico Administrativo Central. En el supuesto que el recurso fallara a favor mío, no tendría deuda con Hacienda. Pero, en el supuesto de que fallaran a favor de la Agencia Tributaria, seguiría teniendo la deuda".

"Me voy a presentar en la Agencia Tributaria y les digo: 'Señores, esos dos bienes son míos encubiertos. Tan míos como de esta señora'. ¡Se acabó la broma!"

"Lo demostraré con todos los pagos que han salido, y porque ha sido voluntad mía ponerlo a nombre de Makoke para que no me embargaran. Con mi sola declaración ya vale"

"Puede quedarse con 100.000-200.000 euros si sabe vender y gestionar bien. Y si quiere que vayan a una subasta pública y se las quiten, pues mejor. A mí me da igual. Es más, si después de eso a Hacienda le debo yo 300.000 porque se han vendido en subasta y se ha pagado menos, me da igual, me los como"

"Ya tengo cita con la Agencia Tributaria para declarar que las casas son una ocultación de bienes"

Por la parte que le toca a Javier Tudela, hijo de Makoke habido en su primer matrimonio, afirma Matamoros que

"No voy a aguantar que el niño ese maleducado me insulte y yo encima le deje 750.000 euros a él el día que se muera su madre. ¡Que son míos, que me los he currado yo! Son dos bienes que están pagados con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi dinero de 20 años de trabajar"



Respecto a su hijo Diego Matamoros, habido de su matrimonio con Marian Flores, asegura que "Éste también se ha cobrado la herencia en vida. Ya se ha paseado por los platós. Vive desde hace 5 años poniéndome a parir. No sé lo que se habrá sacado, pero no menos de 600.000 o 700.000 pavos"

Para terminar, a Tony Spina le pone fino: "Si quieren vivir juntos, que vivan juntos, pero donde se lo paguen ellos. Esto es ya una factoría de chulos. Yo no me he partido los cuernos 20 años para que vivan estos personajes en mi casa. Estoy absolutamente convencido de que están juntos. Ya conté una vez que me había comentado una amiga que Oriana dijo que Tony vivía de ella"