Juan Miguel echa un mal de ojo a Milá Ximenez, y ella le deja para el arrastre

Juan Miguel lleva un tiempo bastante mosqueado en 'GH DÚO' después de ver un tuit de Mila Ximénez donde elogiaba a Kiko Rivera y en el que afirmaba que el peluquero aseguraba era un mueble.

Ese comentario despectivo de la exmujer de Manolo Santana ha provocado que el exmarido de Karina arremetiera con dureza contra la colaboradora de 'Sálvame' y además le echaba un mal de ojo. "Así te coja el mal de vientre que cuanto más corras más te duela y cuando pares revientes", decía Juanmi en ese idioma que apenas se le entiende a veces, medio en valenciano medio castellano.

La que fuera componente del ‘eje del mal' de 'Sálvame', junto con Kiko Hernández y Kiko Matamoros, le contestaba desde el plató del programa:

"Tengo la suerte inmensa de que no creo en estos maleficios, a mí la vida me va de puta madre. Sin embargo, cuanto tu llegues vas a estar reventado con una peluquería que no te funciona y teniéndote que inventar cualquier cosas para salir en televisión".