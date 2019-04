Yoli, la mujer de Fortu, indignada con Telecinco por como pasan de ella en 'GH DÚO'

Yoli, la mujer de Fortu lider del grupo 'Obús', se queja desde las redes sociales del ninguneo que sufre por parte de la organización de ‘GH DÚO'



Yoli, concursante de ‘GH DÚO' de pleno derecho como pareja de Fortu, parece que esta bastante disgustada con la organización del reality y asi lo ha manifestado en un tuit que publicaba este miércoles por la noche.



La rockera se queja de que el programa de Telecinco no cuente con ella para nada y se pregunta si la llamaran para la gala final.

"Me he enterado ke suben a la casa todos los concursantes de GHDUO menos yo😳.Me gustarla saber el porke?Acaso no he sido concursante al igual ke ellos?Ke no me hayan llamado para ninguna gala? Empiezo a pensar ke tampoco me llamaran a la final."