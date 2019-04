¿Que le ha ocurrido a Ana Rosa Quintana que no acudió esta mañana a presentar su programa?

Ana Rosa Quintana ha faltado esta mañana a su cita diaria con ‘El Programa de AR', por segunda vez en pocas semanas, tras haber estado 15 años sin faltar un solo día.



Joaquín Prat comenzaba el programa de las mañanas de Telecinco este viernes ante la sorpresa de los telespectadores que no veían a Ana Rosa.

Muchos personas se extrañaban de la ausencia de la presentadora sin mediar una causa, al menos, conocida por todos. Lejos de darle mayor trascendencia, el copresentador expliaca lo ocurrido: 'Por motivos personales'

Sin dar mucho detalle, Prat aseguraba que la presentadora no había acudido a su puesto "por motivos personales". Una explicación a la que no se daba mayor importancia y que parece hacer pensar que no se trata de nada grave el hecho de esta repentina ausencia.

En su anterior ausencia, al regresar comentó con su habitual naturalidad:. "Una es humana y ya saben el virus gastrointestinal que hay ahora. Aquí sigo, pero me encuentro fenomenal", confesaba ya recuperada. "En casi 15 años no he faltado ningún día, pero ayer era imposible, no me podía mover del cuarto de baño".