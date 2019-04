La increíble lista de invitados famosos a la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio

Sin duda va a ser la boda deportiva y social del año. Sergio Ramos y Pilar Rubio contraerán matrimonio el próximo 15 de junio en Sevilla rodeados de familiares y amigos. El central del Real Madrid y la colaboradora televisiva tienen una larguísima lista de invitados donde compañeros del mundo del fútbol o el deporte como Modric o Iker Casillas se mezclarán con otros amigos de otras artes como Alejandro Sanz o el torero Talavante.



Hace escasos meses el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, y la presentadora, Pilar Rubio, hacían pública la noticia de su enlace. Tras años de noviazgo y tres hijos en común, la pareja ha decidido pasar por el altar en Sevilla y poco a poco vamos conociendo algunos detalles sobre su boda.



Hace unos días Pilar Rubio sorprendía desde la revista 'HOLA' haciendo una declaración sobre una prohibición que impondrán el día del enlace a todos sus invitados: Se les requisaran los móviles a la entrada del lugar donde se celebre el convite.



Según el futuro matrimonio, se trata preservar la intimidad de sus invitados, lo que nos lleva a una lista extensa, de alto interés público, sobre todo conociendo las amistades de Ramos.



Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, tendrá unos compañeros de lujo en su boda. Son fijos dos de sus mejores amigos dentro del vestuario: Luka Modric y Lucas Vázquez. No faltarán compañeros de la actual plantilla como Marco Asensio, Isco -junto a su pareja la actriz Sara Sálamo- o Dani Carvajal con los que comparte amistad fuera del césped.



Además también habrá representación de madridistas con los que el de Camas cuando comenzó con 18. Raúl, Guti o Iker Casillas, junto a su mujer Sara Carbonero, son otros de los futbolistas que tendrán invitación asegurada. Ramos también compartió vestuario con otros ilustres como David Beckahm, Vicente del Bosque o Fernando Hierro.



Ramos, campeón del mundo y dos veces campeón de Europa, tendrá entre los elegidos a varios compañeros de vestuario en la selección española. La gran duda es Cristiano Ronaldo y su pareja Georgina Rodríguez. Buenos amigos en el Madrid su relación se ha enfriado tras su salida a la Juventus.



Jesús Navas será sin duda uno de los presentes el día del enlace. Ramos guarda una relación especial con su paisano del que fue compañero en la cantera del Sevilla. Lo mismo sucede con Joaquín Caparrós, entrenador que le hizo debutar en Primera División en su época sevillista. El fallecido Antonio Puerta era íntimo de Ramos por lo que no sería raro ver a su familia.



Pero la lista de invitados no solo se centra enla faceta deportiva de Sergio Ramos. También asistirá seguro el torero Alejandro Talavante, uno de los mejores amigos del defensa, y artistas como Alejandro Sanz, Niña Pastori, 'El Barrio' o José Mercé.



Fuera de la música y el deporte, en el enlace no faltará la presencia de numerables rostros públicos y famosos como Pablo Motos, jefe de Pilar Rubio y con el que Ramos tiene una estrecha relación, o los sevillanos 'Morancos' César Cadaval y Jorge Cadaval.



Esta es solo una pequeña muestra de famosos, pero la lista de invitados famosos ocupará unos cuantos folios