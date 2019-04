El humorista Iggy Rubín, humilla a las víctimas de ETA en 'La Resistencia' de Movistar+ y le rien la gracia

El supuesto o presunto, que quizá le pega mas este calificativo, humorista Iggy Rubín, colaborador del programa 'La Resistencia' que presenta David Broncano en#0, se mofó y humilló a las víctimas del terrorismo en uno de sus recientes monólogos, según ha publicado OK Diario.



Sucedió el pasado 3 de abril cuando este gracioso de Rubín empezó bromeando con la paradoja de que OT haya coincidido con la desaparición de ETA.

"Amaya, Aitana... Me imagino en backstage a Josu Ternera calentando la voz... Euskadi en los noventa sí que era una gala de eliminación".

El público del programa que produce Buenafuente entregado aplaudiendo y riendo a este individuo

Y continuó su monologo: "No hay que infravalorar nunca el alcance de la crueldad humana ¿Cuál es el alcance de la crueldad humana? Es imposible saberlo". Y entonces sacó el nombre de José Antonio Ortega Lara, quien permaneció secuestrado por ETA 532 días encerrado en un zulo de 3 metros de largo por 2,5 de ancho. Y sigue con sus gracias:

"Años después funda un partido, lo llama Vox y nadie le dice lo que significa en inglés (Más risas y aplausos del público) porque ‘box' significa caja en el idioma de Shakespeare. ¿No ha sufrido ese hombre bastante ya?"

añade, entre más risas y aplausos de la joven audiencia.

"¡Ya sé que es con uve! Es que el techo del zulo era muy bajo y no cabe una B", se responde Rubín a sí mismo antes de concluir con esta advertencia: "¡Mucho cuidado con darle un escaño a Ortega Lara, que se hace un loft!". Más risas y aplausos de un público para el que tendríamos muchos calificativos pero nos los vamos a callar por no emponzoñar la nota.



Según sigue contando OK Diario, Daniel Portero, presidente de la asociación ‘Dignidad y Justicia', ha puesto el monólogo a disposición de los abogados para que analicen si el artista incurrió en un delito de humillación de las víctimas del terrorismo.



Tipificado en el artículo 578 del Código Penal, "quienes hayan participado en la ejecución o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años".



La Normativa de Comunicación Responsable del Grupo Telefónica establece entre sus principios el compromiso que aparecen en el punto 3.2 evitar contenidos que inciten a la violencia y, dentro del respeto y la promoción de la libertad de expresión, y solo se les ocurre decir que "evitamos posicionarnos políticamente como compañía".



Según ha publicado este viernes por la tarde el diario digital de Inda, parece que los responsables de Movistar+ han bloqueado la parte del programa de Broncano donde sale el vídeo.



A buenas horas mangas verdes. ¿Donde está el control previo que debe haber en todo programa en directo?