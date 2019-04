Makoke obligada a cerrar su 'ruinoso' negocio de uñas ante la falta de clientes

Parece que a Makoke no le van bien las cosas últimamente en el tema económico. Al anuncio por parte de su ex marido Kiko Matamoros de que iba a llevarla "por delante" ante Hacienda para que respondiera también por la deuda que tiene el colaborador de 'Sálvame' ahora se une un negocio ruinosos que emprendió la ex telecuponera hace un años.

Según informaba el programa de Telecinco 'Socialité', Makoke y su hijo, Javier Tudela, se han visto obligados a cerrar su negocio de uñas. La tienda de la protagonista, que estaba sitiada en el municipio madrileño de Majadahonda, y estaba a punto de cumplir un año de existencia cuando Makoke no ha tenido más remedio que echar el cierre por falta de clientes.

Imagen Telecinco

Los vecinos no guardan muy buen recuerdo del local y la dueña asegura que Makoke le debe dinero.