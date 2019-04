Belén Esteban vuelve "muy quemada" de las vacaciones con su novio Miguel

A falta de poco más de dos meses para darse el "sí, quiero", Belén Esteban y Miguel han decidido hacer un viaje de preluna de miel a Tenerife, donde han disfrutado del del sol y el mar de las islas afortunadas.

"Me he quemado. Me he quemado la boca", contaba la colaboradora de ‘Salvame' que lucía un excesivo moreno fruto de haber estado muchas horas bajo los rayos del sol.

Pero Belén Esteban no ha vuelto 'quemada' solo por el sol, sino también por los rumores que aseguran que se ha sometido a un tratamiento de fertilidad, según han contado esta mañana en ‘El Programa de Ana Rosa'

"Estoy embarazada de siete meses, ¿no me lo notáis?" decía con sorna la de San Blas a los reporteros que la esperaban a su llegada al aeropuerto de Madrid Barajas Adolfo Suárez.

Preguntada por el tema de la casa de Toño Sanchís respondía: "Yo hasta el día 15 no voy a decir nada. Hasta que no tenga el papel oficialmente" añadiendo "Y dejadme ya fumar que vengo que tengo ganas..."