Mónica Naranjo: "José Corbacho me ofreció hacer un trío sexual"

Mónica Naranjo enstrenará pronto un programa sobre sexo en Mediaset. 'Mónica y el sexo', será el nombre que lleve y para empezar ya su promoción acudió este domingo al programa 'Viva la vida ' que presenta Emma Garcia (Mónica Naranjo: "Cada vez que me he acostado con una mujer, me he vuelto loca").

Recordemos que la cantante se separaba de su marido, Oscar Taruellea, a principios de julio de 2018, quien además ejecía la función de representante de la artista (Mónica Naranjo ruboriza a Emma García hablando de sexo: “Te estoy imaginando con tu marido”).

Ahora, en su nueva faceta de presentadora 'transgresora' , la catalana habló largo y tendido sobre el sexo con Emma García, a quien en alguna ocasión llegó incluso a ruborizar, descubriendo además el nombre de un conocido famoso que le ofreció hacer un trío: "¿Sabes que Corbacho y su mujer me ofrecieron hacer un trío?", (Mónica Naranjo sorprende a un fan y recibe una sorpresa en 'Volverte a ver').

Monica dijo a Emma que no aceptó la propuesta, a la vez que aseguraba que nunca ha tenido esa experiencia sexual.

La ex jurado de 'OT' también habló de la separación de su marido: "¿Me ha sentado bien el divorcio, verdad?", admitiendo no haber tenido sexo desde que sus vidas tomaron caminos difeentes y ya va para un año de ello: "Estoy esperando encontrar a la persona adecuada" se justificó. Naranjo, no obstante, reconoció estar está muy bien sola cpn sus juguetres sexuales: "Tengo toda una caja llena de consoladores".

Mónica llegó a tontear con Emma: "Tengo la mente muy perversa y me estoy imaginando lo tuyo con tu marido...", le dijo Mónica a Emma, quien respondió: "¿No te estarás poniendo cachonda, no? ¿Con mi marido o contigo?", a lo que Naranjo sentenciaba: "Contigo".