Los problemas de Violeta (MyHyV) con su escote que terminaron con sus encantos al aire

Violeta, la tronista de 'MyHyV' y tertuliana de realitys en Telecinco, llevaba este lunes un conjunto de crop-top y pantalón vaquero que, aunque le quedaba divinamente, era algo traicionero.

Este out fit no era el más apropiado para tener una discusión con el pretendiente Barranco ya que, de tanto moverse y levantarse, se le ha acabado venciendo el escote y asomando más parte de su pecho de las que deberían, o no.

Y aunque Violeta se lo ha estado subiendo constantemente, al final, se ha producido el descuido.