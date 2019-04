Un comensal de 'First Dates' dice a su cita que se echa “crema en el pito” para funcionar, y sucede esto

Al verse en su cita en First Dates, Pilar se daba cuenta de que conocía a Paco - son casi del mismo barrio - pero él no se ha acordado de ella.

De hecho, lo que más le interesaba a este soltero de 79 años era saber si Pilar sigue siendo "sexualmente activa". Ella le ha contestado que lleva "12 años sin practicar el sexo", pero no se lo ha creído y, para animarla, le ha contado sus trucos para tener una erección.

Paco es un hombre va al grano sin rodeos. Su cita con Pilar ha estado llena de grandes momentos pero, sin duda el mejor era cuando le explicaba a su cita y vecina desconocida que él no toma viagra pero que se echa" una crema en el pito" con la que se "mantiene erecto" perfectamente. "A la media hora de echar la crema se pone eso muy bien", le ha dicho. Más claro, agua.

Desde la explicación de la crema, Pilar se ha empezado a reír y no ha parado de hacerlo durante toda la cita. Porque Paco no la escuchaba bien, porque a él le ha tocado hacerle un ‘baile sexy'... Ella, como buena andaluza, se lo ha tomado todo a guasa. Sin embargo, se ha puesto seria en la sala de la decisión final cuando le ha dicho a su cita que no quería otro encuentro amoroso con él.