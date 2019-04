Hacienda reclama a Makoke la deuda de Kiko Matamoros de más de 1 millon de euros

Parece que Makoke no atraviesa un buen momento económico. Tras cerrar el negocio de uñas que tenía en Majadahonda, estría a punto de perderlo todo, ya que según publica Lecturas Hacienda le reclama a ella más de un millón de euros que su exmarido, Kiko Matamoros, debe al fisco.

Makoke está a punto de perder sus dos propiedades inmuebles. Tanto el que fuera su hogar conyugal, en el que Makoke aún reside con su hijo Javi Tudela y la novia de este, como el dúplex de Majadahonda (Madrid) están en serio peligro. Los inmuebles ya están embargados y si no paga la deuda, saldrá a subasta pública.

Hacienda reclama a Kiko y Makoke 1'2 millones de euros. Si no satisfacen esta deuda, la exazafata del Telecupón perderá el chalet en La Finca y el dúplex de Majadahonda.

Recordemos que hace unos días Matamoros afirmaba que no estaba dispuesto a asumir solo la deuda con el fisco y que delataría a su ex como responsable subsidiaria de la misma.

Por otro lado la ley dice que "Si la cantidad a pagar a la Agencia Tributaria superara los 120.000 euros por impuesto y ejercicio, se habría incurrido en delito fiscal y podría haber pena de cárcel de uno a cinco años". Por lo que ambos podrían acabar con sus huesos en el ‘trullo'