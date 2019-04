José Corbacho desmiente las declaraciones sexuales que hizo Mónica Naranjo sobre él

El actor, director y humorista José Corbacho ha respondido con contundecia desde Twitter a las declaraciones que hizo Mónica Naranjo, con motivo del estreno de su nuevo programa ‘Mónica y el sexo', en ‘Viva la vida' que presenta Emma García en Telecinco los fines de semana.

La cantante afirmó que Corbacho le había propuesto hacer un trio sexual.

En un momento de la conversación con Emma, Mónica llegó a decirle:"¿Sabes que Corbacho y su mujer me propusieron un día hacer un trío? Lo decían en serio". La proposición no llegó a prosperar porque a la cantante no le llaman la atención ese tipo de prácticas sexuales: "Yo creo que me estresaría".

Ay! Que malos son los titulares sacados de contexto... Ofrecer, ofrecer, tampoco. Fantasear pues sí.

:-))))

"Mónica Naranjo y el sexo": confiesa que José Corbacho le ofreció hacer un trío vía @informalia — Jose Corbacho (@josecorbacho) 9 de abril de 2019

Tras la entrevista, algunos medios titularon "Mónica Naranjo y el sexo": confiesa que José Corbacho le ofreció hacer un trío". Un titular que Corbacho ha criticado: "Ay! Qué malos son los titulares sacados de contexto... Ofrecer, ofrecer, tampoco. Fantasear pues sí".